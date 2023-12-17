بوتين يقدم تعهدات قوية ضمن حملته لانتخابات الرئاسة

تعهد الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بأن يجعل روسيا قوة سيادية، وذلك في خطاب أمام الحزب الحاكم هو الأول له في إطار حملته استعداداً للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس 2024.

وقال بوتين، أمام مسؤولين كبار في حزب «روسيا الموحدة» عقدوا مؤتمراً دعماً لترشحه، «إما أن تكون روسيا قوة سيادية تتمتع باكتفاء ذاتي، أو لن تكون موجودة على الإطلاق».

وأضاف «لا يمكن لروسيا أن تتخلى، مثل بعض الدول، عن سيادتها مقابل بعض النقانق وتصبح تابعة لطرف ما».

واتهم بوتين الغرب بالسعي إلى «انهيار الاقتصاد والمجال الاجتماعي الروسي»، داعياً «القوى الوطنية» في البلاد إلى توحيد جهودها في مواجهة «المهام التاريخية» التي تنتظر موسكو.

وتابع «دعونا ندافع، مع كل الشعب الروسي، عن سيادة روسيا وحريتها وأمنها وكل ما هو عزيز علينا: تاريخنا وثقافتنا وقيمنا وتقاليدنا».

وقال، لأعضاء حزب «روسيا الموحدة» على وقع تصفيقهم «لن نتخذ قراراتنا إلا بأنفسنا من دون نصائح أجنبية من الخارج».

وأعلن الرئيس الروسي، الأسبوع الماضي، نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في مارس 2024.

من جانبه، أكد رئيس حزب «روسيا الموحدة»، الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف، اليوم الأحد، أن حزبه «سيبذل كل ما في وسعه» لدعم ترشيح فلاديمير بوتين.

وأشاد بقدرة روسيا على «مقاومة الضغوط الهائلة» من الغرب، مضيفاً «كان الرد على تصرفات خصومنا هو صمود المجتمع الروسي ووحدته».

وقال الرئيس الروسي السابق، إن فوز فلاديمير بوتين سيتيح «التغلب أخيراً على القوى التي تهدد أمن وسيادة» روسيا.