كوريا الشمالية تحذّر واشنطن وسول من تحركاتهما العسكرية

حذّرت كوريا الشمالية، اليوم الأحد، مما وصفته بالتحركات العسكرية التي تقوم بها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في المنطقة.يأتي التحذير بعد دقائق فقط من إعلان سول عن إطلاق بيونغ يانغ صاروخاً.

وأشار بيان لوزارة الدفاع الكورية الشمالية، نقلته وكالة الأنباء المركزية الكورية، إلى وصول الغواصة الأميركية «ميزوري» التي تعمل بالطاقة النووية إلى كوريا الجنوبية.

وقال خفر السواحل الياباني والجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخاً باليستياً من نوع غير محدد اليوم الأحد.وبحسب هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، فقد أطلق الصاروخ باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية.

وجاء الإطلاق بعد تحذيرات من مسؤولين في سول وطوكيو من أن كوريا الشمالية، المسلحة نوويا، تستعد لتجربة إطلاق صاروخ هذا الشهر، بما في ذلك أحد أطول صواريخها الباليستية العابرة للقارات مدى.

وتفرض قرارات لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة حظراً على جميع أنشطة الصواريخ الباليستية لكوريا الشمالية.