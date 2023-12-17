روسيا تدلي بمعلومات عن جبهة القتال في خيرسون

أدلى الجيش الروسي، اليوم الأحد، بمعلومات حول جبهة القتال في منطقة خيرسون في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن قواتها المسلحة قضت على عشرات الجنود الأوكرانيين والمركبات العسكرية.

وأضاف البيان «في اتجاه خيرسون، تكبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 95 عسكرياً ودبابة و12 مركبة، نتيجة للعمليات المنسقة لوحدات القوات الروسية ونيران المدفعية والهجمات الجوية»، بحسب ما ذكرته وكالة «تاس» الروسية للأنباء.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 35 طائرة مسيرة أوكرانية في موجة جديدة من الهجمات، بعد يوم من صد أحد أعنف أسراب الطائرات المسيرة منذ أسابيع.

وقالت الوزارة، عبر قناتها على تطبيق «تلغرام»، إن الدفاعات الجوية أسقطت 33 طائرة مسيرة خلال الليل في مناطق ليبيتسك وروستوف وفولجوجراد الروسية.

وأضافت الدفاع الروسية، لاحقاً، أنه تم تدمير طائرتين مسيرتين في منطقة فولغوغراد صباح اليوم الأحد.