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وفاة الفيلسوف الإيطالي أنطونيو نيغري

الفيلسوف الإيطالي أنطونيو نيغري
17 ديسمبر 2023 21:09

توفي الفيلسوف الإيطالي أنطونيو نيغري، صباح أمس السبت، عن عمر يناهز 90 عاما في العاصمة الفرنسية باريس، حسب ما أفادت زوجته الفيلسوفة جوديث ريفال.
نيغري أحد أبرز مفكري اليسار وكان وجها بارزا في الحركات اليسارية في إيطاليا خلال سبعينيات القرن الماضي، وقد تعرض للاعتقال في أبريل 1979 قبل إدانته بتهمة "تشكيل وفاق تخريبي ومجموعة مسلحة" على خلفية صدامات بين ناشطين والشرطة في مدينة ميلانو (شمال إيطاليا) بين عامي 1973 و1977.
انتخب نائبا عام 1983 على قائمة "الحزب الراديكالي"، واستغل حصانته البرلمانية لمغادرة إيطاليا واللجوء إلى فرنسا.
بعد أن أصبح أستاذا في جامعة باريس الثامنة، قرر العودة إلى إيطاليا في يوليو 1997، بعد 14 عاما من المنفى. وقدم نفسه للقضاء في بلاده من أجل "طي الصفحة"، وحصل على تخفيف للحكم قبل الإفراج عنه عام 2003.
وقالت ريفال إن نيغري ظل ناشطا سياسيا في دعم الحركات العمالية.
وأضافت "استمر حتى النهاية في النشاط واتخاذ المواقف".

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