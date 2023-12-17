توقيف 6 عناصر إرهابية في تونس

تونس (الاتحاد)

ألقت وحدات من الأمن التونسي القبض على 6 عناصر إرهابية بمحافظات تونس ‏والمنستير ومدنين والمهدية وأريانة والقيروان.‏ وأوضحت الإدارة العامة للحرس التونسي في بيان أمس، أن القبض على المجموعة ‏الإرهابية من أجل الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وصُدرت في شأنها أحكام قضائية، مضيفة أنه تم اتخاذ ‏الإجراءات القانونية في شأنها.‏

وفي 25 أكتوبر الأول الماضي، ألقت السلطات التونسية القبض على 12 عنصراً إرهابياً بمحافظة زغوان شمال شرقي البلاد، بتهمة تكوين «خلية إرهابية».

وتشهد تونس من حين إلى آخر، أعمالا إرهابية تصاعدت وتيرتها بدءاً من 2013، راح ضحيتها عشرات الأمنيين والعسكريين والسياح الأجانب.