العراق.. انطلاق «التصويت العام» بالانتخابات المحلية اليوم

هدى جاسم (بغداد)

يتنافس أكثر من 35 تحالفاً عراقياً على مقاعد مجالس المحافظات في الانتخابات المحلية التي ستجري اليوم في 15 محافظة، من دون أن تجري في إقليم كردستان.

وتجري هذه الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة وعطلة رسمية اليوم وغداً تحت رقابة 87 مراقباً دولياً، وأكثر من 33 ألف مراقب محلي، وأكثر من 5 آلاف من وكلاء الأحزاب. واضطرت السلطات العراقية إلى إلغاء المجالس المحلية السابقة عام 2019، تحت ضغط هائل من الحراك الاحتجاجي الذي اندلع حينها للمطالبة بإصلاحات إدارية واسعة.

ويحق لنحو 17 مليون ناخب من بين 43 مليون نسمة المشاركة في الانتخابات للاقتراع في 7166 مركزاً، لاختيار من بين 6000 مرشح يتنافسون على 285 مقعداً في جميع المحافظات، أكبرها عدداً مجلس محافظة بغداد الذي يضم 49 عضواً، يليه مجلس محافظة البصرة ويضم 22 مقعداً.

ومن بين المرشحين 1600 امرأة، يمثلن نسبة 25% المحددة لهن.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات، أعلنت نجاح عملية التصويت الخاص للقوات الأمنية والنازحين السبت الماضي وإن نسبة المشاركة بالتصويت غير مسبوقة بأي عملية انتخابية سابقة.