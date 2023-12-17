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مدمرة أميركية تسقط 14 «مسيّرة» حوثية بالبحر الأحمر

مدمرة أميركية تسقط 14 «مسيّرة» حوثية بالبحر الأحمر
18 ديسمبر 2023 01:13

عدن (الاتحاد)

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أكدت القيادة المركزية الأميركية، أن مدمرة تابعة لها مزودة بصواريخ موجهة، أسقطت 14 طائرة مسيّرة أطلقتها جماعة الحوثي في البحر الأحمر، أمس الأول.
وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان: «نجحت مدمرة الصواريخ الموجهة الأميركية يو. إس. إس كارني، من فئة أرلي بيرك، التي تعمل في البحر الأحمر، في الاشتباك مع 14 نظاماً جوياً مسيّراً تم إطلاقها كموجة طائرات مسيّرة من مناطق سيطرة الحوثيين باليمن».
وأضاف البيان: «تم تقييم الأنظمة الجوية على أنها طائرات مسيّرة هجومية انتحارية، وجرى إسقاطها من دون أن يلحق أي ضرر بالسفن في المنطقة أو الإبلاغ عن إصابات، كما تم تنبيه الشركاء الإقليميين في البحر الأحمر إلى التهديد». ومع تصاعد الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي على السفن في البحر الأحمر، يبدو أن إدارة الإدارة الأميركي بدأت بدرس خيارات الرد.
فقد أكد أحد المسؤولين الكبار في الإدارة الأميركية أن «البنتاغون» قام في الأيام الأخيرة بنقل المجموعة الهجومية لحاملة الطائرات «دوايت دي أيزنهاور» من الخليج العربي إلى خليج عدن، قبالة سواحل اليمن، لدعم الرد الأميركي المحتمل على الهجمات.

طائرة مسيرة
البحر الأحمر
اليمن
الحوثي
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