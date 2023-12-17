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اتفاق «ليبي- ليبي» على المشاركة في جولة حوار أممي

اتفاق «ليبي- ليبي» على المشاركة في جولة حوار أممي
18 ديسمبر 2023 01:13

حسن الورفلي (بنغازي)

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أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، ورئيس البرلمان، عقيلة صالح، وقائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ترحيبهم بالمشاركة في جولة الحوار التي دعت إليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا شريطة عدم إقصاء أي طرف، ومراعاة تحفظات ومطالب المجتمعين، والأخذ بها، في إشارة إلى دعوة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الأطراف الخمسة الرئيسية في ليبيا إلى الانخراط في حوار تحضيري بتونس العاصمة.
وبحسب البيان الصادر في ختام اجتماعهم المشترك في مصر، أكد المجتمعون أيضا أهمية الجهود التي تقودها بعثة الأمم المتحدة، ودعم الحل الليبي- الليبي المتوازن بما يُحقق تطلعات وآمال الشعب الليبي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، داعين البعثة الأممية إلى ضرورة إيجاد أرضية مُشتركة تضمن نجاح الحوار.
وأوضح مصدر مصري مسؤول أن القيادات الليبية الثلاث أجروا مشاورات موسعة مع رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل في القاهرة، حول تطورات المشهد السياسي والعسكري في الأراضي الليبية، مؤكداً أن القاهرة شددت على ضرورة إنجاح الحوار السياسي بين الأطراف الليبية للدفع نحو إجراء الانتخابات.
وكان باتيلي أعلن في فبراير الماضي عن مبادرة جديدة لكسر الجمود، وأعرب مؤخّراً عن الأمل في التوصّل إلى اتفاق بحلول منتصف يونيو لتنظيم الانتخابات قبل نهاية عام 2023.
وأعلن مبعوث الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، أن الليبيين أمام «فرصة تاريخية للتغلب» على الأزمة التي يغرق فيها بلدهم منذ 2011، معرباً عن الأمل في تنظيم الانتخابات هذا العام.
وفي طرابلس، أكد النائب بالمجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، أن مواقف المجلس الرئاسي يتم التعبير عنها في بيانات رسمية صادرة عنه مجتمعا ، حسب نصوص اتفاق جنيف.
وكتب اللافي على حسابه عبر منصة إكس: بصفتي أحد أعضاء المجلس الرئاسي الليبي، أود أن أوضح أنه لا علم لي باللقاء الذي عقد في مصر، وما رشح عنه بعد ذلك، إلا من خلال القنوات الإعلامية، في إشارة إلى الاجتماع الذي عقد أمس بالقاهرة وجمع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

ليبيا
الجيش الليبي
المجلس الرئاسي الليبي
خليفة حفتر
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