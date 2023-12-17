لأول مرة.. حزب البديل يفوز بمنصب عمدة مدينة ألمانية

في سابقة هي الأولى من نوعها، فاز مرشح لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني، في انتخابات لشغل منصب العمدة في إحدى المدن الألمانية.

وأعلنت سلطات مدينة "بيرنا"، الوتقعة أقصى شرقي ألمانيا، على موقعها الإلكتروني مساء اليوم الأحد، أن تيم لوخنر مرشح الحزب اليميني الشعبوي، نجح في الجولة الثانية من التصويت بعد حصوله على 38,5٪. تقع مدينة "بيرنا" في ولاية سكسونيا.

تجدر الإشارة إلى أن لوخنر، البالغ من العمر 53 عاما، لا ينتمي إلى حزب لكنه ترشح في هذه الانتخابات لصالح حزب البديل.

كان مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية ساكسونيا، شرق ألمانيا، أعلن، في بداية ديسمبر الجاري، تصنيف "حزب البديل من أجل ألمانيا"، "منظمة يمينية متطرفة" في الولاية.

وأصبحت ساكسونيا ثالث ولاية ألمانية تقدم على هذه الخطوة وتدرج حزب البديل ضمن هذا التصنيف بعد ولايتي تورينجن وساكسونيا-آنهالت.

كانت الاستخبارات الداخلية في ساكسونيا بدأت أولاً في دراسة حالة الحزب اليميني الشعبوي بوصفه حالة اختبار قبل أن تصنفه لاحقاً كحالة مشتبه بها في فبراير 2021. وفي 8 ديسمبر الحالي تصنيفه "منظمة يمينية متطرفة".

وقال ديرك-مارتين كريستيان مدير مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في مدينة دريسدن كبرى مدن ولاية ساكسونيا، عند إعلان القرار "لم يعد هناك شك في التوجهات اليمينية المتطرفة لحزب البديل في ساكسونيا".