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باريس تطالب إسرائيل بكشف ملابسات مقتل أحد موظفيها

مبنى وزارة الخارجية الفرنسية (أرشيفية)
18 ديسمبر 2023 01:15

باريس (وكالات) 

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دانت باريس القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى إلى مقتل موظف في وزارة الخارجية الفرنسية، وطالبت بـ«إلقاء الضوء» على هذه القضية «بأسرع ما يمكن». وأعلنت الخارجية الفرنسية، في بيان: «ببالغ الحزن تبلغت وزارة أوروبا والشؤون الخارجية نبأ مقتل أحد موظفيها متأثراً بجروحه جراء قصف إسرائيلي على رفح جنوب قطاع غزة».
وقالت الوزارة في البيان: «نطالب السلطات الإسرائيلية بإلقاء الضوء على ملابسات هذا القصف في أسرع وقت ممكن». وكان الموظف الذي يعمل لصالح فرنسا منذ عام 2002، ولم تكشف هويته وجنسيته، لجأ إلى منزل أحد زملائه في القنصلية العامة الفرنسية مع زميلين آخرين وأفراد عائلاتهم.
وكتبت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن على منصة «إكس» أمس: «نأسف لمقتل موظف من وزارة الخارجية في غزة، ونقف إلى جانب أسرته وزملائه.. فقدت الخارجية الفرنسية عنصراً مخلصاً».
وكتب أنطوان ليومان نائب حزب «فرنسا الأبية» عن منطقة إيسون على منصة «إكس»: «التضامن الكامل مع موظفي وزارة الخارجية في مصابهم الأليم».
وكان المنزل الذي لجأ إليه الموظف تعرض لقصف إسرائيلي مساء الأربعاء الماضي، وهو ما أدى إلى سقوط عشرة قتلى. وتمكن قسم من عائلته من مغادرة غزة إلى فرنسا، في إطار عملية إجلاء نظمتها باريس شملت الفرنسيين في قطاع غزة وموظفي المعهد الفرنسي وأسرهم.

باريس
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