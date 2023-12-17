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فتى بريطاني يعود إلى بلده بعد 6 سنوات من فقدانه

فتى بريطاني يعود إلى بلده بعد 6 سنوات من فقدانه
18 ديسمبر 2023 01:12

لندن (أ ف ب) 

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بعد 6 سنوات من حياة «الترحال»، عاد أليكس باتي، وهو فتى بريطاني عُثر عليه في فرنسا هذا الأسبوع، إلى بلاده أمس الأول، فيما تسعى الشرطة حالياً لتوضيح ملابسات اختفائه والعمل على إعادة اندماجه في المجتمع.
أُعيد الشاب (17 عاماً) إلى وطنه، من تولوز في جنوب غرب فرنسا، ليلاقي جدته لأمه، التي عهد إليها القضاء البريطاني بحضانته.
وقال مسؤول شرطة مانشستر مات بويل للصحفيين «يسعدني كثيراً أن أعلن أن أليكس عاد بسلام إلى المملكة المتحدة بعد ست سنوات من الغياب».
وكان الفتى يبلغ 11 عاماً فقط عندما اختفى أثره في صيف عام 2017.

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