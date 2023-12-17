البيت الأبيض ينتقد تصريحات لترامب حول المهاجرين

انتقد البيت الأبيض، الأحد، تصريحات للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب تطرق فيها إلى المهاجرين.

وقال ترامب، في تجمع انتخابي السبت، إن المهاجرين "يسممون دماء بلادنا".

ووصف البيت الأبيض التصريحات بأنها "خطاب فاشي تحريضي يمثل لعنة على الديمقراطية الأميركية".

وقال أندرو بيتس المتحدث باسم البيت الأبيض، في بيان "ترديد الخطاب البشع للفاشيين والعنصريين البيض العنيفين والتهديد بقمع أولئك الذين يختلفون مع الحكومة هي هجمات خطيرة على كرامة وحقوق جميع الأميركيين وعلى ديمقراطيتنا وعلى السلامة العامة".

وأدلى ترامب، الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخبات الرئاسة عام 2024، بتعليقه حول الهجرة، السبت، في تجمع انتخابي في دورهام بولاية نيو هامبشاير، بينما كان ينتقد ما يصوره على أنه هجرة غير منضبطة عبر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة.

وقال الرئيس السابق "من جميع أنحاء العالم، يأتون إلى بلدنا.. من أفريقيا ومن آسيا.. من جميع أنحاء العالم.. إنهم يتدفقون على بلادنا".

واستخدم ترامب نفس العبارة في منشور مساء السبت على موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، قائلا إن الهجرة غير الشرعية على وجه التحديد "تسمم دماء بلادنا".

وذكر بيتس، في تعليق البيت الأبيض على تصريحات ترامب، أن الرئيس جو بايدن يعتقد أن "قادتنا يتحملون مسؤولية جمع البلاد حول قيمنا المشتركة".