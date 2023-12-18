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اليابان: كوريا الشمالية اختبرت صاروخاً عابراً للقارات

أحد المشاة يمر أمام شاشة تلفزيون تبث تقريرًا إخباريًا عن إطلاق صاروخ كوري شمالي، في طوكيو
18 ديسمبر 2023 09:19

أعلنت وزارة الدفاع اليابانية أن الصاروخ البالستي الذي اختبرته كوريا الشمالية الاثنين كان من الفئة العابرة للقارات.

وقال شينغو مياكي نائب وزير الدفاع البرلماني في اليابان إن "الصاروخ البالستي من الفئة العابرة للقارات الذي جرى إطلاقه هذه المرة يمكن أن يزيد مدى تحليقه عن 15 ألف كيلومتر، إذا ما تم حساب ذلك بالاستناد إلى مسار الصاروخ ووزن الرأس الحربي الذي يحمله.

وأضاف أن الصاروخ يبدو أنه قد حلّق مسافة تبلغ نحو ألف كيلومتر بارتفاع أقصى يزيد عن ستة آلاف كيلومتر.

وتابع "يُقدّر أن الصاروخ حلّق لمدة 73 دقيقة، وقرابة الساعة 9:37 صباحا (00:37 بتوقيت غرينتش) سقط في بحر اليابان على بعد 250 كيلومترا شمال غرب جزيرة أوكوشيري التابعة لجزيرة هوكايدو، خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان".

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واعتبر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الاثنين أن عمليات إطلاقات الصواريخ الأخيرة من قبل كوريا الشمالية تشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي وتهديدا للسلم والاستقرار.

وقال كيشيدا في طوكيو أمام حشد من زعماء دول جنوب شرق آسيا أن عمليات إطلاق الصواريخ "لا تشكل انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي فحسب، بل أيضا تهديدا للسلم والاستقرار في المنطقة، ونحن ندينها بقوة".

وأكد مياكي أن "اليابان قدمت احتجاجا شديدا ضد عملية الإطلاق، هذه المرة عبر قناة سفارتها في بكين".

المصدر: وكالات
كوريا الشمالية
صاروخ عابر للقارات
اليابان
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