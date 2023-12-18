سيارة تابعة لموكب بايدن تتعرض لحادث اصطدام

اصطدمت إحدى السيارات بأخرى ضمن موكب الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مغادرته مقر حملته الانتخابية في ديلاور، ما استدعى استنفار رجال الخدمة السرية الذين سارعوا إلى ابعاد بايدن عن المكان.

وإثر سماعهم صوت الدوي الذي أحدثه اصطدام سيارة ركاب بسيارة دفع رباعي متوقفة عند تقاطع قريب على بعد نحو 40 مترا من بايدن، أحاط رجال الأمن بالرئيس ودفعوا به داخل سيارة أخرى كانت تنتظره حيث تم نقله بعيدا عن المبنى الذي يقع وسط مدينة ويلمنغتون.

وقال مسؤول في البيت الأبيض لمراسل وكالة فرانس برس الذي شهد الحادث إن "الرئيس والسيدة الأولى بخير".

وقال المتحدث باسم وكالة الخدمة السرية ستيف كوبيك في بيان "اليوم، قرابة الساعة 8:09 مساءً (01:09 ت غ)، اصطدمت احدى السيارات بسيارة تابعة للخدمة السرية كانت تؤمن الحماية للطريق الذي يسلكه موكب الرئيس في ويلمنغتون".

أضاف أنه لم تكن هناك حاجة لأي إجراءات وقائية و"غادر موكب الرئيس دون وقوع أي حادث".