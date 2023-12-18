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رئيس وزراء اليابان يتعهد بأخذ زمام المبادرة لإزالة الكربون في آسيا

رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا
18 ديسمبر 2023 11:31

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا اليوم الاثنين بأخذ بلاده "زمام المبادرة" في جهود إزالة الكربون في آسيا، وذلك أثناء حديثه أمام منتدى متعدد الجنسيات في طوكيو يركز على مناقشة إجراءات إزالة الكربون.

ونقلت وكالة كيودو اليابانية للأنباء عن كيشيدا القول إن اليابان سوف تحاول إنشاء" سوق كبير لازالة الكربون" قادر على جذب استثمارات من حول العالم إلى آسيا، مضيفا أن الحد من الانبعاثات الكربونية يمثل " تحديا مشتركا" للمنطقة.

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وقال القادة في بيان مشترك صدر بعد عقد أول قمة من نوعها لـ "الجمعية الآسيوية صفر انبعاثات- أزيك" إنهم اتفقوا على المضى في جهود إزالة  الكربون من خلال سبل" متنوعة و "عملية" بناء على " ظروف كل دولة واختلاف نقطة البداية لكل منها".

وقال كيشيدا إن هناك حاجة لـ 28 تريليون دولار من أجل إزالة الكربون في آسيا، كما تعهد بتدشين منظمة جديدة لدعم  الدول الأعضاء في"الجمعية الآسيوية صفر انبعاثات"من أجل أن تنفذ السياسات الضرورية لتحقيق الحيادية الكربونية. وحضر قمة اليوم اليابان وتسع دول برابطة دول جنوب شرق آسيا.

المصدر: وكالات
اليابان
فوميو كيشيدا
طوكيو
الكربون
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