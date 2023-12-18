المستشار الألماني يكشف عن إصابته بكوفيد-19

كشف المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الاثنين، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.

نتيجة لذلك، سوف يقلص المستشار ارتباطاته الشخصية.

وقال المستشار الألماني، في تدوينة على تطبيق "إكس"، تويتر سابقا، "من الواضح أن هذه ليست مفاجأة سعيدة بالنسبة لي. فقد أكدت اختباراتي الحالية لكوفيد-19 إصابتي بالفيروس".

وأضاف "كوني لا أعاني سوى من أعراض طفيفة، فإنني أمارس نشاطا معتدلا، وأعمل فقط من مكتبي في الوقت الحالي".

وأوضح شتيفن هيبستريت المتحدث باسم المستشار الألماني أن شولتس موجود في مكتبه ويشارك في نشاط الحكومة عبر الفيديو.

وقال هيبستريت أن المستشار لن يحضر الارتباطات العامة اليوم وغدا الثلاثاء، كما ألغيت زيارة لرئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو كانت مقررة غدا الثلاثاء.