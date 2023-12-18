الإثنين 18 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

السيسي يلقي أول كلمة عقب فوزه بفترة رئاسية جديدة

السيسي يلقي كلمة عقب فوزه بفترة رئاسية جديدة
18 ديسمبر 2023 19:24

ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، أول خطاب بعد إعلان فوزه بفترة رئاسية جديدة.
وقال السيسي، في كلمته التي وجهها إلى الشعب المصري، إنه سيواصل بناء «الجمهورية الجديدة».
كان حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أعلن، خلال مؤتمر في وقت سابق اليوم، «اعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية متضمناً فوز عبد الفتاح السيسي.. بمنصب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية»، حاصداً 39.7 مليون صوت أي 89.6 % من أجمالي الأصوات الصحيحة.
وأضاف السيسي، في خطابه «أجدد معكم العهد بأن نبذل معاً كل جهد لنستمر في بناء الجمهورية الجديدة التى نسعى لإقامتها، وفق رؤية مشتركة تجمعنا دولة ديمقراطية تجمع أبناءها في إطار من احترام الدستور والقانون، وتسير بخطوات ثابتة نحو الحداثة والتنمية قائمة على العلم والتكنولوجيا، محافظة على هويتها وثقافتها وتراثها، تضع بناء الإنسان فى مقدمة أولوياتها، وتسعى لتوفير الحياة الكريمة له، تمتلك القدرات العسكرية والسياسية والاقتصادية، التي تحافظ على أمنها القومي، ومكتسبات شعبها»، مؤكداً «هذه مصر التي نحلم بها جميعاً».
وأشار الرئيس السيسي إلى أن «المصريين، الذين يحدوهم الأمل في بناء وطن عظيم، سأكون صوتهم جميعاً، مدافعاً عن حلمهم لمصر وسنستكمل حوارنا الوطني بشكل أكثر فاعلية وعملية مستفيدين من تلك الحالة الثرية، التي شهدتها العملية الانتخابية، وهو ما أفرز تنوعاً في الأفكار والرؤى ناتجاً عـن تنوع المرشحين واتجاهاتهم السياسية».
ووجه السيسي الشكر إلى المرشحين الآخرين للانتخابات الرئاسية قائلاً «من كل قلبي، أتوجه لكل المرشحين المنافسين بتحية واجبة على ما قاموا به من عمل عظيم وأداء سياسي راقٍ، يمهد الطريق أمام حالة سياسية مفعمة بالحيوية والتنوع».

أخبار ذات صلة
منصور بن زايد يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة إعادة انتخابه
محمد بن راشد: أبارك لأخي عبدالفتاح السيسي فوزه بالانتخابات الرئاسية
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
عبد الفتاح السيسي
عبدالفتاح السيسي
فوز
الانتخابات الرئاسية
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
الإمارات ومصر توقعان اتفاقية لدعم نمو الاقتصاد الرقمي
اقتصاد
الإمارات ومصر توقعان اتفاقية لدعم نمو الاقتصاد الرقمي
اليوم 22:20
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يهز شمال الصين
اليوم 22:14
«أبيض الناشئين» يودّع «غرب آسيا»
الرياضة
«أبيض الناشئين» يودّع «غرب آسيا»
اليوم 22:02
جنود أوكرانيون على متن دبابة
الأخبار العالمية
الدنمارك والسويد ترسلان دبابات قتالية لأوكرانيا
اليوم 22:02
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©