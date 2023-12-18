إنذارات بوجود قنابل في مدارس دولية في إسبانيا

أعلنت الشرطة الإسبانية، اليوم الاثنين، عن فتح تحقيق إثر سلسلة من الإنذارات بوجود قنابل تلقتها مدارس أجنبية فرنسية وبريطانية وتسببت بتعليق الصفوف مؤقتا في بعض المؤسسات التعليمية في البلد.

وقال نويل جيغو المشرف على مدرسة "الثانوية الفرنسية موليير" في مدينة سرقسطة (شمال شرق إسبانيا) "تلقينا رسالة إلكترونية تنذر بوجود قنبلة مساء الأمس (الأحد) عند الساعة 23,00. وقمنا بإبلاغ الشرطة والسفارة الفرنسية في إسبانيا. ونحن لن نفتح أبوابنا طالما لم تتحرّك السلطات".

وأوضح أن المدرسة، التي تستقبل ألف تلميذ، استدعت متخصصين في نزع الألغام وتعذّر عليها فتح أبوابها في الساعات المعهودة.

وتلقت "مدرسة جول فيرن" الفرنسية في "تينيريفي" في أرخبيل الكناري تهديدا مماثلا ليل السبت الأحد، بحسب مدير المدرسة الابتدائية جوليان لوبانييه الذي لم يعطِ تفاصيل إضافية.

أما ذوو تلاميذ "مدرسة سانت جورج البريطانية" في العاصمة مدريد، فقد وصلتهم أيضا رسالة تفيد بأن المدرسة فتحت أبوابها الاثنين في ساعة متأخرة لأنها "تلقت رسالة إلكترونية في الليل تفيد بأن قنبلة قد زرعت في حرمها".

وكشفت إدارة المدرسة في رسالتها أن "عدّة مؤسسات تعليمية في مدريد تلقت الرسالة عينها" وأن الشرطة تعتبر أنها "سلسلة من البلاغات الكاذبة".

وكان تهديد مماثل قد استهدف "مدرسة كنسنغتون" البريطانية الأسبوع الماضي، بحسب إدارتها. واستبعدت الشرطة وقوع أي تفجير بعد زيارة لخبراء إزالة الألغام في الموقع.

وكشفت الشرطة الإسبانية أنها فتحت تحقيقا في هذه القضية وأن كلّ الإنذارات كانت كاذبة، من دون تحديد عدد المؤسسات التعليمية المعنية بها.

وأعلنت السفارة الفرنسية في إسبانيا من جهتها أن "عدّة مؤسسات تعليم فرنسية... فضلا عن مؤسسات تعليمية أجنبية أخرى موجودة في الأراضي الإسبانية تلقت رسائل تنذر بوجود قنابل عبر البريد الإلكتروني".

وأوضحت أن "قوات الأمن الإسبانية لم تعثر على أيّ جسم مشبوه خلال عمليات التفتيش التي أجرتها"، مشيرة إلى أنها توجّهت إلى "قوات الأمن الداخلي المعنية في إسبانيا وفرنسا".

وفي فرنسا، استهدفت مئات البلاغات الكاذبة بوجود قنابل مطارات ومحطات ومدارس في الأشهر الأخيرة. وفي منتصف نوفمبر، أعلنت وزارة التعليم الوطني عن رصد 788 بلاغا طال المؤسسات التعليمية منذ بدء الموسم الدراسي.