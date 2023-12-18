الدنمارك والسويد ترسلان دبابات قتالية لأوكرانيا

تساهم الدنمارك في المنحة التي ستقدمها السويد لأوكرانيا والمتضمنة مركبات مشاة قتالية بقيمة 1.8 مليار كرونة (241 مليون يورو)، وفق ما أعلنت كوبنهاغن اليوم الاثنين.

وذكرت وزارة الدفاع الدنماركية، في بيان، أن «الحكومة قررت، بالتعاون مع الحكومة السويدية، المشاركة في تمويل المنحة الموعودة والمتضمنة مركبات مشاة قتالية من طراز سي-في 90، بالإضافة إلى تصنيع دبابات إضافية».

كما تشمل الحزمة قطع تبديل وذخائر واتفاق للصيانة بعد التسليم.

الأسبوع الماضي، قدمت الحكومة الدنماركية «حزمة جديدة» من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة تناهز مليار يورو، وذلك غداة اجتماع بين قادة دول الشمال والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

كانت الدنمارك قد منحت أوكرانيا مساعدات عسكرية بقيمة نحو 20.5 مليار كرونة (2.7 مليار يورو) ونحو 2.8 مليار كرونة كمساعدات مدنية.