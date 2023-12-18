الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ألمانيا تعلن ارتفاع عدد طالبي اللجوء متلقي الإعانات

ألمانيا تعلن ارتفاع عدد طالبي اللجوء متلقي الإعانات
19 ديسمبر 2023 01:11

فرانكفورت (وكالات) 

أخبار ذات صلة
سيدة تحمل «سَيف ساموراي» داخل متجر
سوناك يريد  إجراء إصلاحات عالمية لنظام اللجوء

ارتفع عدد الأجانب الذين يتلقون إعانات باعتبارهم طالبي لجوء في ألمانيا بشكل كبير في عام 2022. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الصادرة أمس، أن نحو 482 ألفاً و300 شخص تلقوا إعانات قياسية بموجب قانون إعانات طالبي اللجوء في نهاية عام 2022، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 21% أو نحو 84 ألف شخص، مقارنة بعام 2021. 
وتُعد الأزمة الأوكرانية أحد أسباب هذا الارتفاع، حيث بلغ عدد طالبي اللجوء الأوكرانيين نحو 40 ألف شخص في نهاية عام 2022. 
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي، إن طالبي اللجوء يمكنهم الحصول على إعانات خاصة، على سبيل المثال في حالة المرض أو الحمل، بالإضافة إلى الإعانات القياسية. وفي نهاية عام 2022، كان يحق لـ 289 ألفاً و900 شخص الحصول على هذه الإعانات الخاصة. وبموجب القواعد الحالية، يتلقى الأوكرانيون الوافدون حديثاً إعانات بموجب قانون إعانات طالبي اللجوء حتى يتم منحهم تصريح إقامة.

اللجوء
اللجوء في ألمانيا
طلبات اللجوء
ألمانيا
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
محمد أبو شهاب يلقي بيان الدولة أمام مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: العملية السياسية الخيار الوحيد لاستقرار ليبيا
19 ديسمبر 2023
المدمرة الأميركية «يو إس إس كارني» خلال عبورها قناة السويس (أ ف ب)
الأخبار العالمية
هجوم «حوثي» جديد يستهدف ناقلة في البحر الأحمر
19 ديسمبر 2023
فلسطينية تقف على أنقاض مبنى مدمر في رفح (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: المرض والجوع أصبحا السبب الرئيسي للموت في غزة
19 ديسمبر 2023
لبنانيون ينتظرون الحصول على مساعدات غذائية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الفراغ الرئاسي في لبنان يهدد الأمن «الدوائي» ويفاقم الأزمات
19 ديسمبر 2023
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©