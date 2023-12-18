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إحباط هجمات بألغام وسط الصومال

جنود صوماليون في منطقة شبيلي الوسطى (من المصدر)
19 ديسمبر 2023 01:11

مقديشو (الاتحاد)

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تمكنت القوات المسلحة الصومالية من تدمير ألغام أرضية زرعها مقاتلو حركة «الشباب» الإرهابية في إقليم شبيلي الوسطى بولاية هيرشبيلي.
وجرت العمليات على وجه التحديد في مناطق التابعة لبلدة «رون- نرغود» حيث تم طرد حركة الشباب في بداية الهجوم العسكري الذي بدأ في أغسطس من العام الماضي.
وذكر الضباط الذين قادوا العملية أن القوات استهدفت مخابئ حركة «الشباب» حيث كان المقاتلون يستخدمونها كنقطة انطلاق، مشيرين إلى أن القوات تمكنت من تدمير ألغام أرضية زرعها مقاتلو الحركة في بعض الطرق وتم تفجير بعضها.
يأتي ذلك تزامناً مع إعلان بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال «أتميس» بدء المرحلة الثانية من سحب قواتها من البلاد.
وكانت البعثة سحبت في مرحلة أولى ألفي جندي في يونيو الماضي ونقلت السيطرة على 7 قواعد عسكرية إلى قوات الأمن الصومالية، تنفيذاً لقراري مجلس الأمن.

الصومال
الجيش الصومالي
حركة الشباب
حركة الشباب الإرهابية
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