هجوم «حوثي» جديد يستهدف ناقلة في البحر الأحمر

عدن (الاتحاد)

أعلن مسؤولون أميركيون أمس أن السفينة التجارية سوان أتلانتيك تعرضت لهجوم في جنوب البحر الأحمر بعدة مقذوفات انطلقت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون، مشيرين إلى أن المدمرة «يو.إس.إس كارني» استجابت لنداء استغاثة وتحركت نحو السفينة.

من جانبها، قالت شركة إنفنتور كيميكال تانكرز النرويجية، المالكة لناقلة الكيماويات سوان أتلانتيك، إن الناقلة أصيبت «بجسم» غير محدد خلال هجوم تعرضت له في البحر الأحمر، من دون أن يسفر الحادث عن إصابة أحد من أفراد الطاقم.

بدورها، ذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أمس، أن ما يحتمل أنه انفجار وقع قرب سفينة في محيط مضيق باب المندب، كما حدثت واقعتان منفصلتان قرب المضيق عند الطرف الجنوبي للبحر الأحمر.

وقالت الهيئة في مذكرة إرشادية، إنها تلقت تقريراً عن انفجار محتمل وقع في المياه على بعد ميلين بحريين من إحدى السفن التي كانت على بعد 30 ميلاً بحرياً جنوبي ميناء المخا اليمني.

وأضافت في مذكرتين منفصلتين أنها تلقت تقريرين عن واقعة ثانية حدثت على بعد 30 ميلاً بحرياً إلى الشمال الغربي من المخا وثالثة على بعد 24 ميلاً بحرياً جنوب شرقي الميناء، فيما لم ترد معلومات أخرى في التقريرين.

من جانبها، قالت شركة أمبري البريطانية لأمن الملاحة البحرية إنها تلقت معلومات عما يحتمل أنه انفجار في المياه قرب سفينة على بعد 30 ميلاً بحرياً جنوبي المخا.

والسبت الماضي، أعلن الجيش الأميركي أن مدمرة أميركية أسقطت 14 مُسيَّرة في البحر الأحمر انطلقت من المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، كما أعلنت حكومة المملكة المتحدة أن إحدى مدمراتها أسقطت أيضاً طائرة مُسيَّرة يشتبه بأنها هجومية في المنطقة.

يشار إلى أنه ومع تصاعد الهجمات على السفن في ممرات ملاحية تستهدفها جماعة الحوثي، أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة، خلال الأسابيع الماضية، عملت مع الحلفاء والشركاء على معالجة التهديد، عبر توسيع فرقة العمل 153 المعنية بأمن البحر الأحمر، في إطار القوات البحرية المشتركة.

وتعتبر قوة المهام المشتركة «153» إحدى الآليات المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ومجابهة التهديدات بكافة أنماطها، وهي جزء من قوة بحرية مشتركة تأسست في العام 2001 لمواجهة تهديد الإرهاب الدولي بتعاون بين 12 دولة، قبل أن تتوسع لاحقاً لتؤسس فرقة العمل المشتركة «153» في 17 أبريل 2022، التي تختص بالأمن البحري في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي وقت سابق، عبر الاتحاد الأوروبي في بيان عن إدانته الشديدة للهجمات الحوثية على ممرات الشحن الدولية قبالة سواحل اليمن، مؤكداً أن تلك الهجمات من شأنها أن تُقوض أمن اليمن بما في ذلك الأمن الغذائي في البلاد.

وأشار الاتحاد الأوروبي في بيانه إلى أن تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في هذه اللحظة، أكثر من أي وقت مضى، هو أمر حاسم لمواجهة التهديدات أمام السلم والأمن في المنطقة، مؤكداً أنه ينسق مع شركائه من أجل هذه الغاية.