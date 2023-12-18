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واشنطن تحث إسرائيل على حماية المدنيين وإدخال المساعدات إلى غزة

أطفال يشاركون في نشاط مؤقت بمدينة رفح (أ ف ب)
19 ديسمبر 2023 01:11

تل أبيب (وكالات)

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شدد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، أمس، على ضرورة حماية المدنيين وإيصال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأشار أوستن خلال مؤتمر صحافي إلى جانب نظيره الإسرائيلي يوآف جالانت في تل أبيب، إلى أنه «سيواصل حث إسرائيل على حماية المدنيين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة».
ورفض أوستن التعليق على مجرى الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة، قائلاً إن «هذه عملية إسرائيلية، ولست هنا لإملاء جداول زمنية أو شروط».
وأضاف أوستن، الذي التقى في وقت سابق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: «ناقشنا مستقبل غزة، وجددنا الدعوات الأميركية لحل الدولتين».
وتابع أوستن حديثه قائلاً: «يتعين علينا إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية لنحو مليوني نازح في غزة، وعلينا توزيع هذه المساعدات بشكل أفضل»، كما شدد على ضرورة أن تتوقف هجمات المستوطنين المتطرفين على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وفي سياق متصل، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أمس، إن «عدداً كبيراً جداً من أرواح المدنيين أزهق في غزة، خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع»، وكرر دعوته إلى وقف لإطلاق النار قادر على الصمود للسماح بالإفراج عن المحتجزين.

غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
أميركا
لويد أوستن
وزير الدفاع الأميركي
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