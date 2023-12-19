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مقتل 116 شخصاً في زلزال قوي ضرب الصين

عمال الإنقاذ يبحثون في منزل عن ناجين بعد زلزال في قرية كانغدياو، داهيجيا، مقاطعة جيشيشان
19 ديسمبر 2023 08:16

قتل ما لا يقل عن 116 شخصا جراء زلزال بقوة 2ر6 درجة على مقياس ريختر ضرب شمال غربي الصين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وتم الإبلاغ في البداية عن إصابة 220 شخصا بعد الزلزال الذي ضرب مقاطعة قانسو الصينية في وقت متأخر من يوم الاثنين، وفقا لوكالة شينخوا الرسمية.

وأشارت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، التي ذكرت أن قوة الهزة تبلغ 9ر5 درجة، إلى أن الزلزال وقع في الساعة 1159 من مساء الإثنين بالتوقيت المحلي (1559 بتوقيت جرينتش).

وقتل ما لا يقل عن 100 شخص في مقاطعة جيشيشان في قانسو، وكانت مقاطعة تشينجهاي المجاورة قد أعلنت في البداية عن تسجيل 11 حالة وفاة. ولا تزال أعمال الإنقاذ تتواصل في المناطق المتضررة.

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وقال شهود عيان لوكالة أنباء "شينخوا" إن الزلزال ألحق أضرارا بالمنازل والطرق والبنية التحتية الأخرى في منطقة جيششان. كما انقطعت الكهرباء وإمدادات المياه عن عدة قرى.

ومنعت هيئة السكك الحديدية القطارات من السفر عبر المنطقة. وبثت وسائل الإعلام الصينية الرسمية صورا لأشخاص خرجوا من منازلهم إلى الشوارع رغم درجات الحرارة المنخفضة في الشتاء.

وعرض التلفزيون الحكومي لقطات لفرق الإنقاذ اثناء البحث عن ناجين تحت الأنقاض. وطالب الرئيس الصيني شي جين بينج ببذل كل الجهود الممكنة لإنقاذ الأرواح. وفي عام 2008، تسبب زلزال بقوة 9ر7 درجة ضرب مقاطعة ونتشوان في جنوب غربي الصين في مقتل حوالي 87 ألف شخص.

المصدر: وكالات
زلزال
الإنقاذ
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