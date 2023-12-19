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ارتفاع جديد لحصيلة قتلى زلزال الصين

سكان محليون يمرون بجانب مساكن ومبان منهارة في قانسو
19 ديسمبر 2023 16:26

ارتفعت، اليوم الثلاثاء، حصيلة القتلى والجرحى الذين سقطوا جراء الزلزال الذي ضرب إقليم قانسو في شمال غرب الصين قبل منتصف الليل أمس الاثنين.
وأفادت السلطات بمقتل 127 شخصاً على الأقل وإصابة المئات وانهيار منازل إثر الهزة الأرضية التي بلغت شدتها 6.2 درجة على مقياس ريختر.ووجدت وسائل الإعلام الصينية، التي وصلت إلى التجمع السكني السادس، في قرية «داهي»، وهي من أكثر المناطق تضرراً، أن كثيراً من المنازل، إما أنها تواجه خطر الانهيار، أو انهارت بالفعل.
وقال رجل مسن، عندما أخرجه المنقذون من منزله المتضرر: «عشت أكثر من 80 عاماً ولم أشهد قط زلزالاً بتلك القوة».
وتضرر أكثر من 155 ألف منزل في قانسو أو انهار.
ووقع الزلزال في مقاطعة «جيشيشان» بإقليم قانسو على عمق عشرة كيلومترات في الساعة 11:59 بالتوقيت المحلي (1559 بتوقيت جرينتش) أمس الاثنين. وكان مركز الزلزال على بعد خمسة كيلومترات من الحدود بين قانسو وإقليم تشينغهاي الذي شعر سكان أجزاء كثيرة منه بهزات قوية.
وقد تكون أعمال الإنقاذ صعبة في درجات حرارة تحت الصفر. وتشهد معظم أنحاء الصين درجات حرارة منخفضة جداً مع استمرار موجة البرد التي بدأت الأسبوع الماضي.
والزلازل شائعة في الأقاليم الغربية مثل قانسو، التي تقع على الحدود الشرقية لهضبة تشينغهاي-التبت، وهي منطقة نشاط زلزالي. ووقع أعنف زلزل شهدته الصين في العقود الأخيرة في عام 2008 عندما ضرب زلزال، بقوة ثماني درجات، سيتشوان، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 70 ألف شخص.
وفي قانسو، قُتل 113 شخصاً في الزلزال حتى الساعة الواحدة ظهر اليوم الثلاثاء (0500 بتوقيت جرينتش)، وأصيب 536، حسبما ذكرت السلطات المحلية.
وارتفع عدد القتلى في تشينغهاي إلى 14 شخصاً على الأقل، بالإضافة إلى 198 جريحاً.
وبشكل رسمي، يوجد 20 شخصاً في عداد المفقودين.

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المصدر: رويترز
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