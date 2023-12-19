روسيا تعلن إحباط هجوم على العاصمة موسكو

أحبطت الدفاعات الجوية الروسية، اليوم الثلاثاء، "هجوما" بطائرة مسيّرة فوق ضواحي العاصمة موسكو، على ما أعلنت السلطات الروسية.

وأفادت وزارة الدفاع أن المسيرة أسقطت في منطقة "أودينتسوفو" غرب العاصمة الروسية متهمة أوكرانيا بالوقوف خلف الهجوم.

من جهته، كتب سيرغي سوبيانين رئيس بلدية موسكو، على تطبيق "تلغرام"، أنه "ليس هناك أضرار ولا إصابات في مكان تساقط الحطام"، مضيفا أن "أجهزة الطوارئ تنشط في الموقع".

وكان مطار "فنوكوفو" الواقع في المنطقة ذاتها من موسكو أفاد أنه حدّ من حركة الملاحة الجوية بدون إعطاء توضيحات.

وطوّرت أوكرانيا طائرات مسيرة يبلغ مداها مئات الكيلومترات.

وتزايدت الهجمات بواسطة مسيّرات على الأراضي الروسية بعيدا عن الجبهة الأوكرانية الصيف الماضي، فيما كانت كييف تشن هجوما مضادا.