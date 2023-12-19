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بريطانيا وفرنسا تؤكدان الدعم المستمر لأوكرانيا

كاميرون وكاترين كولونا في مؤتمر صحفي
19 ديسمبر 2023 17:56

أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كامرون، اليوم الثلاثاء، أن فرنسا والمملكة المتحدة ستدعمان أوكرانيا في أزمتها الحالية "مهما استغرق الأمر".
جاءت تصريحاته وسط تصاعد القلق في كييف إزاء تململ لدى دول الغرب بعد سنتين تقريبا على بدء الأزمة في فبراير 2022.
وقال كاميرون، عقب محادثات مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا في العاصمة باريس، إن "بريطانيا وفرنسا من أشد المؤيدين لأوكرانيا وسنواصل ذلك مهما استغرق الأمر".
من جهتها، قالت كولونا إن فرنسا وبريطانيا "تعملان جنبا إلى جنب منذ البداية" لمواجهة الأزمة.
وأضافت "نأمل في أن يُعزّز هذا التعاون بشكل أكبر"، معتبرة أن "من الواضح أن مصير أوكرانيا على المحك، وكذلك أمن القارة الأوروبية".

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المصدر: آ ف ب
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