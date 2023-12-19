الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

زيلينسكي: الجيش الأوكراني حقق «انتصاراً كبيراً»

زيلينسكي خلال المؤتمر الصحفي
19 ديسمبر 2023 20:55

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن جيش بلاده حقق "انتصاراً كبيراً" في البحر الأسود عبر إقامة ممر بحري منذ أغسطس بهدف تصدير السلع الأوكرانية.
وأكد زيلينسكي، خلال مؤتمره الصحافي السنوي الذي عقده في العاصمة كييف، أن القوات الأوكرانية حققت "انتصارا كبيرا جدا في البحر الأسود"، مضيفا أن "هذا الأمر يشكل جزءاً من عمليتنا في الجنوب".
وأضاف أن جيش بلاده يريد تعبئة ما يصل إلى نصف مليون أوكراني.
وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا ستتلقى "العديد" من منظومات "باتريوت" المتطورة للدفاع الجوي. وقال "لن أكشف العدد لكن سيتم إرسال العديد من أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا".
ورأى أن "لا أحد" يمكنه أن يحدد موعد انتهاء الأزمة الأوكرانية الحالية، بعد نحو عامين من بدايتها.
وصرح، رداً على جواب عن موعد انتهاء الأزمة "أعتقد أن لا أحد يملك الجواب، حتى الأشخاص المحترمون، قادتنا أو الشركاء الغربيون. إنهم لا يعلمون".
وأكد زيلينسكي "أنا واثق بأن الولايات المتحدة لن تخوننا"، مشددا على أن واشنطن "ستفي" بوعودها لأوكرانيا.

أخبار ذات صلة
بروكسل تقرر فتح مفاوضات الانضمام مع أوكرانيا
زيلينسكي يعلّق على قرار الاتحاد الأوروبي بشأن مفاوضات الانضمام
المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
انتصار
الجيش الأوكراني
الأزمة الأوكرانية
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان متحدثا أمام البرلمان
الأخبار العالمية
البرلمان الفرنسي يتوصل لاتفاق بشأن مشروع قانون الهجرة
اليوم 23:08
مسرح الأطفال بالمهرجان عنوان البهجة (تصوير: مصطفى رضا)
علوم الدار
«شبكة أبوظبي للإعلام».. تواكب فعاليات «مهرجان الشيخ زايد»
اليوم 22:21
لحطة انطلاق الصاروخ "نيو شيبرد"
الترفيه
«بلو أوريجن» تستأنف رحلاتها الفضائية
اليوم 22:08
ملصق فيلم «ملك الحرب»
الترفيه
نيكولاس كيج يصوّر «2 Lord of War» في المغرب
اليوم 21:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©