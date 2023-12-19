زيلينسكي: الجيش الأوكراني حقق «انتصاراً كبيراً»

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أن جيش بلاده حقق "انتصاراً كبيراً" في البحر الأسود عبر إقامة ممر بحري منذ أغسطس بهدف تصدير السلع الأوكرانية.

وأكد زيلينسكي، خلال مؤتمره الصحافي السنوي الذي عقده في العاصمة كييف، أن القوات الأوكرانية حققت "انتصارا كبيرا جدا في البحر الأسود"، مضيفا أن "هذا الأمر يشكل جزءاً من عمليتنا في الجنوب".

وأضاف أن جيش بلاده يريد تعبئة ما يصل إلى نصف مليون أوكراني.

وأوضح زيلينسكي أن أوكرانيا ستتلقى "العديد" من منظومات "باتريوت" المتطورة للدفاع الجوي. وقال "لن أكشف العدد لكن سيتم إرسال العديد من أنظمة باتريوت إلى أوكرانيا".

ورأى أن "لا أحد" يمكنه أن يحدد موعد انتهاء الأزمة الأوكرانية الحالية، بعد نحو عامين من بدايتها.

وصرح، رداً على جواب عن موعد انتهاء الأزمة "أعتقد أن لا أحد يملك الجواب، حتى الأشخاص المحترمون، قادتنا أو الشركاء الغربيون. إنهم لا يعلمون".

وأكد زيلينسكي "أنا واثق بأن الولايات المتحدة لن تخوننا"، مشددا على أن واشنطن "ستفي" بوعودها لأوكرانيا.