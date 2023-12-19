بريطانيا: لا موعد محدداً لإيقاف قوارب المهاجرين

لندن (وكالات)

أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه ليس هناك «تاريخ محدد» للوفاء بتعهده بـ «إيقاف القوارب» فيما قاربت حالات عبور القنال الإنجليزي 30 ألف شخص في العام الجاري، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» أمس.

وكان هذا التعهد واحداً من خمس أولويات حددها رئيس الوزراء في مطلع عام 2023، عندما قال إنه سيوافق على قانون جديد يضمن «احتجاز (من يصلون على متن قوارب صغيرة) وترحيلهم سريعاً».

ورغم أن حالات عبور القنال انخفضت بمعدل الثلث منذ 2022، خاض حوالي 29437 شخصاً الرحلة حتى الآن خلال العام الجاري. ولدى سؤاله من قبل ديانا جونسون رئيسة لجنة الشؤون الداخلية بمجلس العموم عن الموعد الذي «سيوقف فيه القوارب»، قال سوناك: «ليس هناك أي تاريخ محدد لهذا الأمر لأنني كنت واضحاً دوماً منذ البداية»، مضيفاً: «سنواصل العمل حتى نوقف القوارب، إن هذا ليس من الأمور التي يكون لها تاريخ محدد، إنه أمر ظل يزداد قبل أن أتولى المنصب، وانخفض الآن بمعدل الثلث».