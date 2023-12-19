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إحباط محاولة قرصنة سفينة غربي عدن باليمن

إحباط محاولة قرصنة سفينة غربي عدن باليمن
20 ديسمبر 2023 00:52

عدن (وكالات) 

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أعلنت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، أمس، أنها تلقت معلومات عن محاولة محتملة لاعتلاء سفينة على بعد 17 ميلاً بحرياً إلى الغرب من مدينة عدن الساحلية باليمن، مضيفة أن الهجوم لم ينجح وأن جميع أفراد الطاقم بخير.
وأوضحت في مذكرة «تلقت سفينة في المنطقة المجاورة اتصالاً عالي التردد من سفينة تتعرض لهجوم قرصنة في الموقع، وبعد نصف ساعة، وصلت طائرة إلى مكان الواقعة لتمشيط المنطقة».
وأكدت أمبري أن قوارب صغيرة اقتربت من 3 سفن تجارية، بينما كانت تبحر باتجاه الشرق على بعد 71 ميلاً إلى الجنوب الغربي من عدن.
وأضافت المذكرة أن زورقاً يمني الطراز اقترب من سفينة شحن ترفع علم ليبيريا ضمن مسافة قدرها نصف ميل، مشيرة إلى أن السفينة أجرت مناورات هروب بتغيير مسارها وزيادة سرعتها.
وأصدرت إحدى السفينتين الأخريين، وهي ناقلة ترفع علم ليبيريا، نداء استغاثة تقول فيه إنها تتعرض للهجوم، لكنها ذكرت لاحقاً أن «محاولة الاعتلاء» أحبطت، وأن السفينة تكمل رحلتها.

اليمن
عدن
ليبيريا
هجوم
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