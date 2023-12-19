خبراء لـ«الاتحاد»: رفع حظر السلاح يعزز قدرات الجيش الصومالي

أحمد شعبان (القاهرة، مقديشو)

أشاد محللون سياسيون في الصومال وخبراء في الشأن الأفريقي، بقرار مجلس الأمن الدولي رفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ 30 عاماً، معتبرين أنه جاء في توقيت بالغ الأهمية، ويساعد في تمكين القوات المسلحة من القيام بمسؤولياتها في مواجهة الإرهاب.

وفي وقت سابق، أصدر مجلس الأمن القرار رقم (2714) برفع كامل على حظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ العام 1992، وأبقى العقوبات المفروضة على حركة «الشباب» الإرهابية، وفرض حظر على الأسلحة الموجهة إليها وإلى جهات أخرى هدفها تقويض السلام والأمن في الصومال.

واعتبر المحلل السياسي الصومالي الدكتور ياسين سعيد، أن رفع القيود والحظر عن الأسلحة في الصومال، يمهد الطريق لتأسيس جيش قوي مسلح كباقي جيوش العالم، وخطوة إيجابية يمكن أن تعزز قدرات الدفاع، منوهاً بأهمية الحذر لتجنب استخدام السلاح في نزاعات داخلية تؤدي إلى تصاعد العنف. وأوضح ياسين في تصريح لـ«الاتحاد»، أن وجود السلاح له أهمية كبيرة للجيش الصومالي ويضعه في كفة التفوق، محذراً من أن حركة الشباب تمتلك عناصر مدربة غير نظامية، وتحاول نشر أفكارها المتشددة للتواجد مدة أطول، وبالتالي يجب أن يهتم الصومال بالجانب الفكري لمحاربة الحركة مع الجانب العسكري. وأعرب المحلل السياسي الصومالي عن اعتقاده بأن القرار يعزز الهوية وتنمية القدرات بشكل عام، ويتوقف نجاحه على القدرة على استثمار هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار دون إفساح المجال لتعزيز قوة الجماعات المتطرفة.

ومن جانبه، قال نائب رئيس المجلس المصري الأفريقي السفير صلاح حليمة، إن هذا القرار كان متوقعاً ومنتظراً على أساس أن القوات الصومالية وصلت إلى مستوى من التدريب والكفاءة تستطيع معه القيام بالعمليات العسكرية المطلوبة تجاه حركة الشباب، منوهاً بأنها استطاعت خلال الفترة الماضية من دفع الحركة إلى أقصى الجنوب وفي مناطق محدودة.

وأشار السفير حليمة، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن أهمية القرار تكمن في ملء الفراغ الذي قد ينتج عن السحب التدريجي الحالي لبعثة قوات الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال «أتميس».

ونوه حليمة بأن حركة الشباب لها أيديولوجية ورؤية فكرية معينة، وبالتالي يصعب القضاء عليها بشكل كامل، لكن من المتوقع تحجيم قدراتها وإمكاناتها العسكرية، وتقليص عملياتها الإرهابية، أو مقاومتها للقوات المسلحة الصومالية.

واختتم بأن القرار تم اتخاذه بناء على ما يجري من عمليات ناجحة من جانب القوات المسلحة الصومالية، منوهاً بأن نتائجه ستظهر بشكل واضح خلال 2024، وستكون رؤية محددة على ضوء ما يجري على أرض الواقع.