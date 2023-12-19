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تركيا تزيل 50 ألف لغم من حدودها الشرقية

تركيا تزيل 50 ألف لغم من حدودها الشرقية
20 ديسمبر 2023 00:53

أنقرة (الاتحاد)

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تمكنت وزارة الدفاع التركية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي والمركز الوطني لمكافحة الألغام، من إزالة 50 ألف لغم من 94 حقلاً على الحدود الشرقية للبلاد.
وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركيا، عبر بيان، إن عملية تطهير الألغام استمرت 3 سنوات بميزانية قدرها 23.8 مليون دولار.
وأكد البيان أن «المشروع أنجز بنجاح وأصبحت مساحة 4.2 مليون متر مربع على الحدود الشرقية آمنة للسكان المدنيين وموظفي إدارة الحدود الذين يقيمون في المنطقة».
وأوضح أنه «بالإضافة إلى ما سبق تم الانتهاء من رسم خرائط جميع الألغام الأرضية النشطة الأخرى في البلاد، وتم تنفيذ هذا النجاح بتمويل قدره 21.3 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي، و2.5 مليون دولار من تركيا».
وبين البرنامج أنه «إلى جانب مرحلتين سابقتين منذ عام 2016، بلغ إجمالي تكلفة المشروع 47.5 مليون دولار، وأثمر إزالة 95 ألف لغم، من مساحة إجمالية تبلغ 8.9 مليون متر مربع».

تركيا
وزارة الدفاع التركية
الأمم المتحدة
الألغام
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