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البيت الأبيض: المساعدات الأميركية لأوكرانيا على وشك النفاد

البيت الأبيض: المساعدات الأميركية لأوكرانيا على وشك النفاد
20 ديسمبر 2023 00:53

واشنطن (وكالات) 

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حذّر البيت الأبيض من أن ما تبقى من تمويل أميركي مصرّح به لدعم أوكرانيا هذا العام يكفي لحزمة إضافية واحدة قبل أن يتعين على الكونغرس المصادقة على مساعدات جديدة لكييف.
وقدّمت واشنطن دعماً عسكرياً لحليفتها كييف بأكثر من 43 مليار دولار منذ فبراير 2022. 
ويندد متشدّدو الحزب الجمهوري في الكونغرس بإعطاء إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأولوية لمساعدة كييف على حساب معالجة مشاكل داخلية على غرار أمن الحدود، وهم يعرقلون إقرار تمويل إضافي. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي في تصريح لصحافيين: «لدينا حزمة مساعدة إضافية واحدة قبل أن تستنفد قدرتنا على تجديد الموارد»، في إشارة إلى نظام صادق عليه الكونغرس يتيح للبنتاغون استبدال ما منحه من أسلحة ومعدات.
وأقر الكونغرس مؤخراً الميزانية الدفاعية للعام 2024 بما يتيح تحرير 300 مليون دولار لصالح كييف.
وقال كيربي إن المدير المالي لوزارة الدفاع الأميركية مايكل ماكورد وجّه رسالة إلى المشرّعين أشار فيها إلى أن الإدارة «خصّصت التمويل المتبقي المتاح لإعادة تخزين الإمدادات الأميركية واستبدال ما نرسله إلى أوكرانيا».
ومن المتوقع أن تقر الحزمة الأخيرة لهذا العام في وقت لاحق من الشهر الجاري، إلا أن كيربي رفض الإفصاح عن قيمتها، مضيفاً «عندما تقر تلك الحزمة لن تعود لدينا أي قدرة على تجديد الموارد».

البيت الأبيض
الولايات المتحدة
أوكرانيا
كييف
المساعدات الأميركية
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