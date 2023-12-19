هرتسوغ: إسرائيل مستعدة لهدنة جديدة

تل أبيب (وكالات)

أفاد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، بوجود احتمال وقف القتال مجدداً في غزة، لتسهيل الإفراج عن مزيد من الرهائن.

وقال هرتسوج، أمس، إن «إسرائيل مستعدة لهدنة إنسانية أخرى ومساعدات إنسانية إضافية لإتاحة الإفراج عن رهائن»، وفقاً لمتحدث باسم الرئيس الإسرائيلي.

وأشارت تقارير إعلامية، أمس الأول، إلى أن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي ديفيد برنياع ومدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تباحثوا بشأن خوض محادثات جديدة في وارسو.

وبحسب تقديرات إسرائيلية، لا يزال هناك 109 رهائن محتجزين في قطاع غزة، فضلاً عن جثامين عدة رهائن. وتتحكم إسرائيل في شحنات المساعدات التي تدخل إلى القطاع.