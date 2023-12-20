الأربعاء 20 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الصين

أعضاء فريق الإنقاذ أثناء بحثهم بين الأنقاض في قرية هانشانجيا في أعقاب الزلزال
20 ديسمبر 2023 08:34

أكدت السلطات الصينية مقتل 131 شخصا على الأقل في الزلزال الذي ضرب شمال البلاد في وقت متأخر من يوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا). وارتفع عدد القتلى بعد انتشال 4 ضحايا آخرين للزلزال الذي بلغت قوته 2ر6 درجة على مقياس ريختر، حسبما ذكرت "شينخوا" اليوم الأربعاء، مشيرة إلى إصابة المئات.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، التي قدرت قوة الزلزال بـ 9ر5 درجة، إنه وقع الساعة 1159 مساء يوم الاثنين بالتوقيت المحلي (1559 بتوقيت جرينتش).

أخبار ذات صلة
«المركزي الصيني» يضخ 301 مليار يوان في النظام المصرفي
الإمارات تتضامن مع الصين وتعزي في ضحايا الزلزال

ولقي 113 شخصا على الأقل حتفهم في مقاطعة جيشيشان في قانسو، بينما سجل إقليم تشينجهاي المجاور 18 حالة وفاة. كما تم الشعور بالهزات في لانتشو عاصمة إقليم قانسو.

المصدر: د ب أ
زلزال
الصين
الهزات الأرضية المدمرة
آخر الأخبار
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
اقتصاد
سيارات الكروس أوفر تقود الطريق.. دخول قوي لشركات السيارات الصينية الى سوق الإمارات العربية المتحدة
13 ديسمبر 2023
شرطة أبوظبي تدعو الأسر إلى تأمين النوافذ والشرفات لحماية الأطفال من السقوط
علوم الدار
شرطة أبوظبي تدعو الأسر إلى تأمين النوافذ والشرفات لحماية الأطفال من السقوط
اليوم 11:12
رودري: هذا ليس وقت الكلام في «السيتي»!
الرياضة
رودري: هذا ليس وقت الكلام في «السيتي»!
اليوم 11:05
مجيدي يمنح الفرصة لـ «الشاب ياسر»
الرياضة
مجيدي يمنح الفرصة لـ «الشاب ياسر»
اليوم 11:00
الإمارات ترسل طائرة تحمل 1640 مولد طاقة منزلية مساعدة للمدنيين الأوكرانيين
علوم الدار
الإمارات ترسل طائرة تحمل 1640 مولد طاقة منزلية مساعدة للمدنيين الأوكرانيين
اليوم 10:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©