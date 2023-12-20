ضربات جوية تستهدف كييف وخاركيف وخيرسون

أعلنت السلطات الأوكرانية أنّ طائرات من دون طيّار أغارت ليل الثلاثاء-الأربعاء على العاصمة كييف ومدينتي خاركيف (غرب) وخيرسون (جنوب) حيث أصيب تسعة أشخاص بجروح.

وقال رومان مروتشكو، رئيس بلدية خيرسون، عبر تطبيق تلغرام إنّه "خلال قصف خيرسون هذا المساء، أصيب تسعة أشخاص بجروح، بينهم أربعة أطفال".

وفي كييف أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية عدداً من المسيّرات، بينما كانت في طريقها إلى كييف، وفقاً لرئيس الإدارة العسكرية في العاصمة، سيرغي بوبكو.

وكتب بوبكو على تلغرام "بحسب البيانات الأولية ليس هناك ضحايا أو أضرار"، موضحاً أنّ هذا الهجوم، الخامس على العاصمة خلال ديسمبر الجاري، تمّ تنفيذه انطلاقاً من البحر الأسود.

وفي خاركيف، قال رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف، إنّ غارتين على الأقلّ استهدفتا مباني سكنية.

وكتب على تلغرام "جارٍ التحقق من المعلومات حول الضحايا والدمار".



