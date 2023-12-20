بدء التصويت في الانتخابات العامة بالكونغو الديموقراطية

فتحت أولى مراكز الاقتراع في جمهورية الكونغو الديموقراطية صباح الأربعاء أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات عامّة، يسعى خلالها الرئيس المنتهية ولايته فيليكس تشيسيكيدي إلى الفوز بولاية جديدة.

وفتحت مراكز التصويت في شرق البلاد أبوابها أمام الناخبين في الساعة الساعة صباحاً (04,00 ت غ) على أن تليها بعد ساعة من ذلك مراكز التصويت الواقعة في غرب البلاد.

وفي مكتب اقتراع في كيسانغاني في شرق البلاد أدلى أول منتخب بصوته في الساعة 6:09، وفقاً لمراسل فرانس برس.

ودعي نحو 44 مليون ناخب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجالس التشريعية على المستويين الوطني والإقليمي والمجالس المحلية.



