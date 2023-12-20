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شولتس يتعافى من إصابته بعدوى كورونا

شولتس يتعافى من إصابته بعدوى كورونا
20 ديسمبر 2023 20:38

تعافى المستشار الألماني أولاف شولتس من عدوى كورونا ،وذلك بعد مضي أيام قليلة على إصابته بها. وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت في برلين بعد ظهر اليوم الأربعاء، إن المستشار خضع لاختبار للكشف عن كورونا وإن نتيجة الاختبار جاءت سلبية "كما أن الأعراض التي ظهرت عليه كانت طفيفة طوال الوقت".

وكان شولتس أعلن أول أمس الاثنين أنه خضع لاختبار للكشف عن كورونا وأن النتيجة جاءت إيجابية، وبسبب ذلك اضطر إلى إلغاء لقاءات من بينها لقاء كان سيقعده مع رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو الذي كان يعتزم زيارة برلين أمس الثلاثاء. وشارك شولتس قبل ظهر اليوم عبر الهاتف في آخر اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء في هذا العام ،وذلك قبل وقت قصير من الإعلان عن تعافيه من الإصابة.

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وأوضح هيبشترايت أن شولتس يعتزم السفر مع زوجته بريتا إرنست خلال فترة عطلة عيد الميلاد ،مشيرا إلى أن وجهة الرحلة سيتم الإعلان عنها بعد عودتهما، وقال إن شولتس سيعود في الموعد المناسب إلى ألمانيا لإلقاء خطابه بمناسبة العام الجديد.

المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
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