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الصين: علاقاتنا مع روسيا «خيار استراتيجي»

الصين: علاقاتنا مع روسيا «خيار استراتيجي»
21 ديسمبر 2023 00:52

بكين (وكالات) 

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أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس، أن الحفاظ على علاقات وثيقة مع روسيا «خيار استراتيجي»، داعياً إلى تعاون ثنائي أعمق خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في بكين. وفي تصريحات شي التي نقلها التلفزيون الصيني «سي سي تي في»، ذكر «أن الحفاظ على العلاقات بين الصين وروسيا وتطويرها خيار استراتيجي اتخذه الجانبان يقوم على المصالح الأساسية لشعبينا». وأضاف شي أنه يتعين على البلدين «تضخيم الآثار الإيجابية لعلاقاتهما السياسية رفيعة المستوى باستمرار»، و«تعميق تعاونهما في مجالات الاقتصاد والتجارة والطاقة والاتصال وقطاعات أخرى». وتابع شي جين بينغ قوله، خلال محادثات مع رئيس الوزراء الروسي، إنه بحلول نهاية العام الجاري، سيصل حجم التجارة بين موسكو وبكين إلى 218.28 مليار دولار، حسبما نقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.  وأضاف أن «المهمة التي حددناها قبل خمس سنوات بيني وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لرفع حجم التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار، تم إنجازها قبل الموعد المحدد، وهذا يعكس الديناميكية الإيجابية للتعاون بين البلدين».

الرئيس الصيني
الصين
روسيا
شي جين بينج
ميخائيل ميشوستين
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