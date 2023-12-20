ليبيا.. مباحثات عسكرية بغدامس لضبط الأمن والاستقرار

حسن الورفلي (بنغازي)

قررت رئاسة أركان الجيش الليبي في المنطقة الغربية استمرار التنسيق والتشاور مع أعيان وحكماء مدينة غدامس، وذلك في إطار رغبتها في ضبط الأمن والاستقرار في المدينة تمهيداً لإعادة افتتاح معبر الدبداب – غدامس مع دولة الجزائر، لتعزيز حركة التجارة بين البلدين والتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية على الشريط الحدودي بين ليبيا والجزائر، بحسب ما أكده مصدر عسكري ليبي لـ«الاتحاد».

وأشار المصدر الليبي إلى أن زيارة الفريق أول محمد الحداد رئيس أركان الجيش الليبي غرب البلاد تطرقت إلى سبل معالجة حالة الاستقطاب العسكري داخل المدينة خلال الأيام المقبلة، وتشكيل لجنة اتصال مستمرة بين رئاسة أركان المنطقة الغربية مع أهالي وأعيان مدينة غدامس.

في سياق آخر، بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، أمس، مع المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند سبل دعم المقترحات والمساعي الوطنية الرامية لإنجاح الاستحقاقات المرتقبة.