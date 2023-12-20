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«الصحة العالمية» تحذر من مخاطر وباء يهدد سكان غزة

فلسطيني يسحب الطوب في مخيم للنازحين بمدينة رفح (أ ف ب)
21 ديسمبر 2023 00:52

جنيف (الاتحاد)

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حذرت منظمةُ الصحة العالمية من مخاطر انتشار وباء في قطاع غزة، في ظل تدهور المنظومة الصحية، مؤكدة وجود أدلة ومُؤشرات على ذلك، من دون أن تحدد نوع الوباء. وقالت المنظمة: إن وضع المنظومة الصحية في غزة يزداد سوءاً، لا سيما مع موجات النزوح الكبيرة للأطفال في القطاع، محذرةً، في تقرير صدر أمس، من وجود مخاطر كبيرة بشأن انتشار الأمراض بينهم.
ونوّهت إلى وجود تراجع وتدهور كبير للأوضاع الإنسانية حتى إنه يبدو متسارعاً نحو الأسوأ، فيما يركز تقرير المنظمة الدولية على وباء لم تحدد، مكتفية بالقول إن كل المؤشرات تنذر به.
وأضاف التقرير أن مليون طفل نزحوا من غزة تتهددهم الأمراض، خاصة في فصل الشتاء، لذا ذهبت المنظمة الدولية إلى المطالبة بضرورة الاهتمام بوضعهم.
وبحسب تقرير منظمة الصحة العالمية، فإن الأجواء الباردة والممطرة تزيد من معاناة سكان القطاع، مع تأكيدها على وجود حالة جوع حقيقية تؤثر على 90 في المئة من السكان.
من جهتها، أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عجزها عن تقديم خدمات الإسعاف في شمال غزة، وهو ما يجعل القدرة على معالجة المصابين أمراً صعباً.

منظمة الصحة العالمية
غزة
قطاع غزة
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