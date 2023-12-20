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«الغذاء العالمي»: وصول أول قافلة مساعدات من الأردن إلى غزة

«الغذاء العالمي»: وصول أول قافلة مساعدات من الأردن إلى غزة
21 ديسمبر 2023 00:51

روما (الاتحاد) 

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أعلن برنامج الغذاء العالمي، أمس، أن قافلة مساعدات إنسانية دخلت غزة بعد انطلاقها من الأردن، هي الأولى من المملكة الى القطاع منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر الماضي. وأورد البرنامج في بيان: «قامت قافلة مكونة من 46 شاحنة، نظمها برنامج الغذاء العالمي والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، أمس، بنقل أكثر من 750 طناً مترياً من المواد الغذائية الضرورية إلى غزة». وأكد أنها «المرة الأولى التي تصل فيها قافلة مساعدات مباشرةً من الأردن إلى القطاع منذ بدء تصاعد الأعمال العدائية في السابع من أكتوبر»، وأن ذلك تمّ بعد «أسابيع من التنسيق مع جميع الأطراف».
ونقل عن ممثل البرنامج والمدير القُطري ومنسق حالة الطوارئ في فلسطين سامر عبد الجابر قوله: «إن إنشاء ممر عبر الأردن سيعزز تدفق المساعدات، ويزيل بعض الضغط والازدحام الذي نواجهه حالياً، وسيسمح لنا هذا بتأمين مزيد من الإمدادات، وتوفير مزيد من الشاحنات على الطريق».
وأضاف: «نحن ممتنون جداً لكل من جعل هذا ممكناً.. إنها خطوة مهمة نأمل أن تمنحنا طريقة مستدامة وموسعة، لإيصال المساعدات بشكل أسرع إلى عدد أكبر من الأشخاص في غزة».
وأكد بيان البرنامج أن «إيصال المواد الغذائية من الأردن إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم سيزيد حجم وسرعة وصول الغذاء إلى قطاع غزة، حيث يواجه الملايين خطر الموت جوعاً».
وسمحت إسرائيل، يوم الجمعة الماضي، بشكل «مؤقت» بنقل مساعدات إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وهو ما ساهم في فتح طريق إمداد جديد بعد أسابيع من الضغوط. وكان المنفذ البري الوحيد قبل ذلك للمساعدات هو معبر رفح الحدودي مع مصر.
وأكد برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، في بيانه، أنه «مع دخول الأزمة في غزة شهرها الثالث، يعاني نصف السكان الآن من الجوع، مع قدرة محدودة للغاية على الحصول على الغذاء والماء والمأوى».

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