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هولندا تلغي رحلات طيران بسبب العاصفة "بيا"

هولندا تلغي رحلات طيران بسبب العاصفة "بيا"
20 ديسمبر 2023 23:56

تقرر إلغاء حوالي 200 رحلة طيران في مطار سكيبول في العاصمة الهولندية أمستردام غدا الخميس بسبب الرياح الشديدة المصاحبة للعاصفة "بيا" القادمة من شمالي المحيط الأطلسي.

وذكر المطار اليوم الأربعاء أن المسافرين يجب أن يستعدوا للتأخيرات، حيث تشير التوقعات إلى هبوب رياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومترا في الساعة، ولن يسمح ذلك إلا بتشغيل مدرج واحد بالمطار اعتبارا من منتصف النهار. وقد يتأثر التعامل مع أنزال الأمتعة أيضا من الطائرات بالعاصفة.

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وتتحرك جبهة العاصفة من طرف جرينلاند صوب اسكتلندا ومن المتوقع أن تضرب هولندا وجنوبي الدول الاسكندنافية قبل أن تجتاز بحر البلطيق بعد غد الجمعة.

وحذرت السلطات من احتمالات سقوط أغصان الأشجار وتطاير بلاط الأسطح وأثاث الحدائق. وقد تكون هناك عوائق على الطرق أيضا. وتستعد هولندا أيضا لمواجهة فيضان أنهار كبرى مثل الراين وفال بسبب الأمطار الغزيرة على أحواض الأنهار وذوبان جليد جبال الألب.

المصدر: د ب أ
هولندا
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