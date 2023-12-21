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الصين تواصل تعزيز قدراتها في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي

الصين تواصل تعزيز قدراتها في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي
21 ديسمبر 2023 10:15

احتلت الصين المرتبة الأولى على مستوى العالم، في عدد طلبات براءات الاختراع خلال عام 2022، كما احتلت المرتبة الـ12 في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2023.  

وقد عززت الصين بشكل مطرد قدراتها في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي، حيث أصبحت أكبر دولة في العالم من حيث الموارد البشرية وعدد موظفي البحث والتطوير.

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وذكر تقرير لصحيفة الشعب اليومية، أن الابتكار العلمي والتكنولوجي ساهم في دفع النمو الاقتصادي للصين، حيث زاد حجم الاستثمار في صناعات التكنولوجيا الفائقة بنسبة 11.1 في المائة على أساس سنوي في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2022، كما ساهم الابتكار في فتح مجالات جديدة للتنمية الاقتصادية في الصين، مثل المركبات العاملة بالطاقات المتجددة وبطاريات الليثيوم والمنتجات الكهروضوئية.

وجذب الابتكار العلمي والتكنولوجي الصيني اهتماما عالميا، حيث أصبحت الصين مشاركا مهما في الابتكار الدولي المتطور، فيما تخطط لمواصلة تعزيز قدراتها في مجال الابتكار العلمي والتكنولوجي، لتعزيز التنمية الاقتصادية عالية الجودة.

المصدر: وام
التكنولوجيا المتقدمة
الابتكار العلمي
الصين
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