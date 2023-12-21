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137 قتيلاً في زلزال الصين

137 قتيلاً في زلزال الصين
21 ديسمبر 2023 15:07

ذكرت وسائل إعلام صينية أن أعمال البحث والإنقاذ في قانسو انتهت الساعة الثالثة مساء يوم الثلاثاء (0700 بتوقيت جرينتش)، بعد حوالي 15 ساعة من وقوع الكارثة في منطقة جبلية نائية بالقرب من الحدود بين إقليمي قانسو وتشينغهاي. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت عملية البحث في تشينغهاي مستمرة.
وقالت السلطات إنه تم العثور في قانسو على 115 قتيلا حتى الساعة التاسعة صباحا أمس الأربعاء (0100 بتوقيت جرينتش) وأصيب 784 آخرون. ولم تبلغ قانسو عن أي مفقودين.
وارتفع عدد القتلى في تشينغهاي إلى 22 بالإضافة إلى 198 جريحا و12 مفقودا حتى الساعة 8:56 مساء أمس الأربعاء.
وتسبب الزلزال في تصدع وانهيار آلاف المنازل، مما ألحق أضرارا بأكثر من 145 ألف شخص.

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المصدر: وكالات
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