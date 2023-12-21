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موجة الصقيع تبلغ مستويات قياسية في الصين

موجة الصقيع تبلغ مستويات قياسية في الصين
21 ديسمبر 2023 14:34

سجّلت درجات حرارة متدنية قياسية جديدة الخميس في الصين التي تشهد موجة صقيع في نهاية هذا العام الذي تخلّلته ظواهر مناخية قصوى.
وأفاد المكتب الوطني للأرصاد الجوية أن أكثر من 20 محطة في أنحاء مختلفة من البلد سجّلت في الساعات الأولى من يوم الخميس درجات متدنية قياسية لشهر ديسمبر.

وهي الحال خصوصاً في هوهوت عاصمة منطقة منغوليا الداخلية (شمال الصين) حيث تدّنت الحرارة إلى 29,1 درجة مئوية تحت الصفر، محطمة بذلك رقما قياسيا يعود إلى حوالي 70 عاما.

وأطلقت السلطات تحذيرات من تداعيات البرد في منطقة شاسعة من شمال البلد وشرقه وجنوب شرقه.

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وتأتي موجة الصقيع هذه بعد صيف شهد معدّلات حرارة قياسية وفيضانات جارفة، خصوصا في شمال البلد.

ويحذّر خبراء المناخ من الاحترار المناخي الناجم عن انبعاثات غازات الدفيئة الذي يزيد الظواهر المناخية القصوى تواتراً.

وكشف المكتب الوطني للأرصاد الجوية في الصين الأربعاء أن خمس محطات سجّلت مستويات قياسية من البرد، مع تدنّي الحرارة خصوصا إلى 33,2 درجة مئوية تحت الصفر في مدينة داتونغ (الشمال).

 

المصدر: وكالات
الصين
الأرصاد الجوية
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