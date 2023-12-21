قتلى في روسيا وأوكرانيا جراء قصف متبادل

قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، اليوم الخميس، جراء تبادل القصف بين روسيا وأوكرانيا.

وأعلنت السلطات الأوكرانية المحلية في نيكوبول تعرض المدينة للقصف اليوم الخميس، ما أسفر عن سقوط قتيلتين.

وقال سيرغي ليساك حاكم منطقة "دنيبروبتروفسك"، "قصف نيكوبول في الصباح بالمدفعية الثقيلة"، وذلك في منشور عبر تطبيق "تلغرام".

وأضاف ليساك أن القصف أسفر عن مقتل امرأتين تبلغان من العمر 60 و46 عاماً، وجرح رجل في السادسة والثمانين، موضحا أن سبعة مبان تضررت. وأرفق رسالته بصور تظهر خصوصا منزلاً دمرت جدرانه.

وفي روسيا، أُصيب شخصان بجروح جراء قصف أوكراني على قرية في منطقة "بريانسك" المحاذية للحدود.

وقال الحاكم الإقليمي ألكسندر بوغوماز، على تلغرام، إن الهجوم أدى أيضا إلى نفوق وإصابة حيوانات و"تضرر" مركبة.

كذلك، أعلنت السلطات المحلية أنّ رجلاً قُتل في عمليات قصف من قوات كييف على منطقة "دونيتسك".

وقبيل ذلك، أعلنت أوكرانيا أنها تعرضت لهجوم ليلي جديد من روسيا بـ35 طائرة مسيرة تم إسقاط 34 منها.

والهجمات التي جرت "على موجات" أثناء الليل، انطلقت من شبه جزيرة القرم ومن الشاطئ الشرقي لبحر آزوف وكذلك من كورسك المدينة الروسية القريبة من الحدود الشمالية لأوكرانيا، حسبما أعلن سلاح الجو الأوكراني على تطبيق تلغرام.

وتحدث رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة العاصمة كييف رسلان كرافتشينكو عن حريق أُخمد بسرعة بعدما تسبب به هجوم بطائرة مسيّرة في أحد المستودعات.

ونشرت إدارة الطوارئ الحكومية مقطع فيديو للموقع المتضرر في منطقة كييف، يظهر الحطام المتفحم ورجال الإنقاذ الذين يعملون في مكان الحادث.