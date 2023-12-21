روسيا تدلي بتصريح بشأن التعاون العسكري مع كوريا الشمالية

أدلى رئيس الأركان العامة الروسي فاليري جيراسيموف، اليوم الخميس، بتصريحات بشأن التعاون العسكري بين بلاده وكوريا الشمالية.

وقال جيراسيموف للملحقين العسكريين الأجانب في موسكو إن روسيا دشنت تعاونا دفاعيا "شاملا" مع كوريا الشمالية، وكذلك تواصل شراكتها الاستراتيجية مع الهند والصين.وزار وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو كوريا الشمالية في يوليو الماضي، وعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في سبتمبر الماضي.

وعبرت الولايات المتحدة وحلفاؤها عن قلقهم من إمكانية أن يمد كيم روسيا بأسلحة وذخيرة لمساعدتها في الأزمة الأوكرانية.

وقال جيراسيموف، في كلمة بمناسبة نهاية العام، إن "مسار تطوير شراكة استراتيجية شاملة مع الصين والهند مستمر. دشنا تعاونا فعالا وشاملا مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية".

وقال جيراسيموف إن موسكو ما زالت ملتزمة بمحاولة الحيلولة من دون وقوع حوادث وتبقي على "خطوط الاتصال للتعامل مع أي أزمات"، في إشارة إلى الخطوط الساخنة العسكرية مع واشنطن.