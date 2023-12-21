حصيلة جديدة مرتفعة لإطلاق النار في براغ

أوردت الشرطة التشيكية، حصيلة جديدة مرتفعة لحادث إطلاق النار الذي وقع مساء اليوم الخميس داخل جامعة في العاصمة براغ.

وقالت الشرطة إن أكثر من 15 شخصا قتلوا في إطلاق النار، كما عثر على جثة مطلق النار في المنطقة.

وصرّح مارتن فوندراسيك قائد الشرطة للصحافيين أن "أكثر من 15 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 24 على الأقل"، بينما أكد وزير الداخلية فيت راكوشان "عدم وجود مؤشر على أن هذه الجريمة مرتبطة بالإرهاب العالمي".وأضافت الشرطة أن مطلق النار كان طالبا في كلية الآداب بجامعة "تشارلز".

كانت حصيلة سابقة، أوردتها مصالح الإسعاف، أشارت إلى مقتل 11 شخصا بينهم مطلق النار الذي أردته الشرطة.