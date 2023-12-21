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المتمردون يفرضون حصاراً على محاور الطرق الرئيسة شمال مالي

عنصر من الجيش المالي (أرشيفية)
22 ديسمبر 2023 01:27

باماكو (وكالات)

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أعلن متمردون في مالي، أنهم فرضوا حصاراً على الطرق الرئيسة في شمال مالي حيث استعاد جيش البلاد بعض المناطق في الأسابيع الأخيرة.
وأعلن تحالف «الإطار الاستراتيجي الدائم للسلام والأمن والتنمية» الذي يضم مجموعات متمردة مسلحة، في بيان «فرض حصار كامل على المحاور الممتدة من شمال البلاد إلى مدن ميناكا وكيدال وغاو وتمبكتو وتودني»، وهي المدن الرئيسة في الشمال الذي يمتد على مساحة شاسعة بين موريتانيا ومالي والنيجر. وأوضح البيان أن هذا الحصار يشمل كل المنتجات وكل أنواع وسائل النقل. وفقدت المجموعات المتمردة السيطرة على عدد من المناطق في الأسابيع الأخيرة، في هجوم للجيش المالي بلغ ذروته في منتصف نوفمبر بالسيطرة على «كيدال» التي تعد معقلاً للاستقلاليين وتشكل رهاناً سيادياً مهماً للدولة المركزية.
واستؤنفت الأعمال العدائية في أغسطس بعد 8 سنوات من الهدوء بين المتحاربين الذين يتنافسون للسيطرة على المعسكرات التي خلفتها القوات التابعة للأمم المتحدة.

شمال مالي
مالي
الجيش المالي
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